الأرض تعبر عن غضبها.. ثوران أكبر بركان في أوروبا يهدد دولة كاملة

يبدو أن البراكين حول العالم في نشاط متزايد، إذ أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) أن أطول بركان نشط في أوروبا، جبل إتنا، اندلع مرة أخرى.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أطلق الحمم البركانية في الهواء لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد فوق فوهة البركان الجنوبية الشرقية، وجاء ثوران البركان في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو الأول منذ ثلاثة أشهر، بعد عدة أيام من الهزات البركانية وانبعاث سحب كبيرة من الغازات الحارقة.

وشاهد الخبراء نافورة من الصخور المنصهرة تتصاعد في الهواء بينما شقت الحمم البركانية طريقها إلى أسفل منحدرات إتنا، وانتقلت سحب الرماد الناتجة إلى البلدات الساحلية شمال كاتانيا، وانتشرت في المقاطعات المجاورة وغطت السيارات والمباني.

ووفقًا لمرصد إتنا، سوف يستقر الرماد البركاني ويوفر تربة خصبة للحدائق المحيطة، يعد جبل إتنا، الذي لا يمكن التنبؤ به، هو البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، وثار في المتوسط ​​مرة واحدة شهريًا بين عامي 2021 و2022.

وقامت INGV حاليًا بخفض مستوى التنبيه إلى اللون البرتقالي وتستمر في مراقبة الوضع. في حين أن الثوران الحالي لم يتسبب في وقوع أي إصابات، فقد قُتل 9 سياح وأصيب عدد آخر في سبتمبر 1979 عندما هز انفجار منطقة بوكا نوفا في الحفرة المركزية لإتنا.

وهذا الأمر أدى إلى تغييرات في سياسة السياحة. وفي عام 1987، قُتل سائحان نتيجة انفجار في الحفرة الجنوبية الشرقية.