صحة الاسكندرية تتابع تنفيذ قرار حظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية منشآت خالية من التدخين، وذلك طبقاً لقرار وزير الصحة بحظر التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.



وتابعت ندا احصائيات فرق مكافحة التدخين بمختلف المنشات الصحية لمتابعة تنفيذ قرار وزير الصحة و الذي يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.



ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.