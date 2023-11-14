محمد حلمي: أؤيد قرارات مجلس الزمالك.. وفيتوريا كرر خطأ شحاتة مع الحضري

أكد محمد حلمي مدرب نادي الزمالك السابق، أن قرار مجلس إدارة النادي باختيار معتمد جمال مدربا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم، ورحيل كارلوس أوسوريو المدير الفني، هو قرار خاص بهم.

وتابع حلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معتمد جمال من المدربين الجيدين، ولا بد من التأني في اختيار المدرب الأجنبي الجديد".

وأضاف محمد حلمي: "لم يحدث أي تواصل من مجلس إدارة النادي معي من أجل تولي القيادة الفنية، وأنا ابن النادي وأتمنى أن يعيش الزمالك فترة جيدة مستقبلًا".

واستطرد حلمي: "سعيد بقرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق وعرضهم للبيع، وهو ما ظهر على أداء اللاعبين في مباراة بيراميدز، بعدما وجدوا أن هناك حالة جديدة من الانضباط والعدل داخل المنظومة".

وقال مدرب الزمالك السابق: "ما فعله الثلاثي شيء مؤسف للغاية، ولا بد أن يكون النادي أقوى من اللاعبين، ولا أتوقع تراجع مجلس الإدارة عن قراره، وبالتالي لن يستمروا مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى لو اعتذروا".

واختتم محمد حلمي: "فيتوريا مخطئ بضم الثلاثي لمنتخب مصر، وكنت ضد ضم عصام الحضري حارس الأهلي السابق للمنتخب أيضًا مع حسن شحاته، بسبب اختراقه للمنظومة".