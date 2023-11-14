أنا هسكت.. رد فعل مُفاجئ من ميدو على قرار فيتوريا باستدعاء ثنائي الزمالك

رفض أحمد حسام ميدو فكرة الهجوم على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بسبب استدعائه لثنائي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر رغم معاقبة الزمالك لهما.



ووضع ميدو يده على فمه، احتراما لدخول منتخب مصر في مرحلة حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك منافسات أمم أفريقيا، رافضا فكرة الهجوم على فيتوريا.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محدش قالي مهاجمش فيتوريا، لكن ماينفعش في التوقيت اللي منتخب مصر يبقى داخل فيه على تصفيات كأس العالم، وأمم أفريقيا، وأنا أطلع أتكلم على فيتوريا" .



واختتم: "أنا هسكت دلوقتي، وفي الوقت الحالي لازم أسكت، عشان منتخب مصر"