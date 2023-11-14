تطورات صفقة عمر كمال عبد الواحد وانتقاله إلى الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت منذ فترة بشكل شفوي ثم بدأت بشكل رسمي، من أجل وصول اللاعب إلى ملعب التتش بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "ما حدث في مودرن فيوتشر، تم عقد جلسة من علاء ميهوب وهيثم عرابي مع عمر كمال عبدالواحد، وتم سؤاله عن رغبته، وأكد اللاعب أنه يسعى لتحقيق حلمه بالتوقيع مع المارد الأحمر، ولكن أرغب في استفادة النادي من ورائي ماديًا أو على مستوى الصفقات".

واستطرد: "تم إبلاغ وليد دعبس رئيس النادي بالجلسة وتفاصيلها، وبعدها تواصل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لفيوتشر، وأبدى القيعي رغبته في ضم اللاعب ومن هنا تم اتخاذ الخطوات الرسمية".

واختتم: "مسئولو نادي مودرن فيوتشر أبلغوا المدير الفني للفريق، بأن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في يناير المقبل، ويتم دراسة الموقف من النادي في الوقت الحالي، للاستفادة على الصعيد الفني والمادي، على أن يحصل على لاعبين على سبيل الإعارة ومقابل مادي".