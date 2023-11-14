شبانة: لماذا يتأخر الأهلي في حسم ملعب مواجهة ميدياما؟

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من تأخر مجلس إدارة النادي الاهلي في حسم ملعب مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، وعدم حسم الاختيار للملعب المستضيف لمواجهة الفريق في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر أصبح متحكم في كل شيء ويرفض التعاقد مع مهاجم بديل لـ موديست حتى الآن، ويريد التعاقد مع مهاجم فقط تحت السن، إدارات الأندية تحاسب المدربين بقوة، ولا أعرف سر تأخر إدارة الأهلي في محاسبة المدرب والحديث معه".

وأضاف: "لا أعرف سر إصرار كولر على بقاء موديست رغم أنه غير قادر على الحركة بل يقوم بفرضه على التشكيل ، وكذلك رغبته في رحيل صلاح محسن خلال شهر يناير رغم الإصرار على عودته في بداية الموسم الجاري، وإدارة النادي لم تتحدث مع المدرب".

وزاد: "لماذا يبحث الأهلي عن مهاجم 17 سنة، بدلا من ضم مهاجم قوي يقود الفريق في البطولات الهامة والصعبة المقبلة، والفريق مع كولر هذا الموسم لديه كوارث فنية، بشأن ثبات التشكيل واختياراته الغريبة لبعض اللاعبين، ووجود انهيار فني وبدني لبعض اللاعبين ومنحهم إجازة أسبوع خلال التوقف الحالي".

وأكمل: "سمعت أن كولر يريد عودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة، لذلك وصلنا لمرحلة (الهزار)، وهناك أخطاء عديدة في الفريق من جانب المدير الفني ساهمت في خسارة بطولتين منذ بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "لماذا يصر كولر على أن يدفع الأهلي ثمن الخطأ بالتعاقد مع موديست، والمهاجم لم يثبت جدارته مع الفريق فلماذا يتم التمسك بوجوده وفرضه على التشكيل الأساسي للفريق".

وأتم: "القرار في الأهلي بطيء للغاية، ولابد أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة، وتم مخاطبة الأهلي من فترة طويلة بعدم إقامة مواجهة ميدياما الغاني على استاد القاهرة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الملعب".