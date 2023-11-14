عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: لماذا يتأخر الأهلي في حسم ملعب مواجهة ميدياما؟

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من تأخر مجلس إدارة النادي الاهلي في حسم ملعب مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، وعدم حسم الاختيار للملعب المستضيف لمواجهة الفريق في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر أصبح متحكم في كل شيء ويرفض التعاقد مع مهاجم بديل لـ موديست حتى الآن، ويريد التعاقد مع مهاجم فقط تحت السن، إدارات الأندية تحاسب المدربين بقوة، ولا أعرف سر تأخر إدارة الأهلي في محاسبة المدرب والحديث معه".

 

وأضاف: "لا أعرف سر إصرار كولر على بقاء موديست رغم أنه غير قادر على الحركة بل يقوم بفرضه على التشكيل ، وكذلك رغبته في رحيل صلاح محسن خلال شهر يناير رغم الإصرار على عودته في بداية الموسم الجاري، وإدارة النادي لم تتحدث مع المدرب".

 

وزاد: "لماذا يبحث الأهلي عن مهاجم 17 سنة، بدلا من ضم مهاجم قوي يقود الفريق في البطولات الهامة والصعبة المقبلة، والفريق مع كولر هذا الموسم لديه كوارث فنية، بشأن ثبات التشكيل واختياراته الغريبة لبعض اللاعبين، ووجود انهيار فني وبدني لبعض اللاعبين ومنحهم إجازة أسبوع خلال التوقف الحالي".

 

وأكمل: "سمعت أن كولر يريد عودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة، لذلك وصلنا لمرحلة (الهزار)، وهناك أخطاء عديدة في الفريق من جانب المدير الفني ساهمت في خسارة بطولتين منذ بداية الموسم الجاري".

 

وأضاف: "لماذا يصر كولر على أن يدفع الأهلي ثمن الخطأ بالتعاقد مع موديست، والمهاجم لم يثبت جدارته مع الفريق فلماذا يتم التمسك بوجوده وفرضه على التشكيل الأساسي للفريق".

 

وأتم: "القرار في الأهلي بطيء للغاية، ولابد أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة، وتم مخاطبة الأهلي من فترة طويلة بعدم إقامة مواجهة ميدياما الغاني على استاد القاهرة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الملعب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

ترشيحاتنا

CNN: حماس تتهم الاحتلال بقتل محتجزة إسرائيلية في غارة جوية على غزة

الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر: قطاع غزة يواجه انقطاعا وشيكا وكاملا للخدمات

اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا للقطاع الخاص

شبانة: لماذا يتأخر الأهلي في حسم ملعب مواجهة ميدياما؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ