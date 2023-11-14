استعلاء وخوف شديد.. ضياء السيد يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي

كشف ضياء السيد، المدير العام السابق لمنتخب مصر، سبب تراجع مستوى الأهلي هذا الموسم، وخروجه من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وقال ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي واجه بعض الأزمات وتعامل مع عدد من المباريات باستعلاء وخوف شديد .

وتابع ضياء السيد، إن الأهلي لعب ضد سيمبا التنزاني باستعلاء وقدم آداء سيئا وما كان يجب أن يتعادل مع هذا الفريق "رايح جاي"، مضيفا إن الأهلي خاض لقاء صنداونز في جنوب أفريقيا بذكريات الماضي وهو ما جعل الخوف يسيطر على الفريق

وشدد قائلا :" الأهلي قدم شوطا كبيرا أمام صنداونز بالقاهرة لكنه لم ينجح في الاستمرار على نفس المستوى، وأتمنى أن ينجح مارسيل كولر في استغلال فترة التوقف الدولي لإعادة ترتيب الأوراق داخل الأهلي".