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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي

منتخب مصر
منتخب مصر

طرحت شركة تذكرتي، التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر لها في السادسة من مساء بعد غد الخميس، على إستاد القاهرة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي، أمس؛ استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد و مروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي و حسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

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