اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر

أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب المصري خاض أولى تدريباته على استاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمباراة جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأضاف إيهاب الكومي: "محمد صلاح يشارك اليوم الثلاثاء في مران منتخب مصر، ونستهدف حصد الـ 6 نقاط في أول مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون".

وأردف: "أثق في امتلاء المدرجات بمشجعي منتخب مصر من أجل دعم اللاعبين للوصول إلى كاس العالم".

وواصل: "الالتزام داخل وخارج المستطيل الأخضر هو أهم ما يحتاجه اللاعب في مسيرته الرياضية، ولكن الاتحاد المصري لا يتدخل في قرارات روي فيتوريا، وثنائي الزمالك مستمر مع الفراعنة حتى الآن، والأمر متروك بالكامل لـ روي فيتوريا مدرب المنتخب".