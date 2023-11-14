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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل معتمد لدى مجلس العموم يكشف سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية

قال الكاتب الصحفي عادل درويش المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني أن سبب إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ليس لها علاقة كما يشاع بالمظاهرات أو كما يقال بمقالة وزيرة الداخلية في جريدة التايمز وإنما كان هناك تعديل وزاري وكان هناك مفاوضات وانقسامات فأراد رئيس الوزراء البريطاني سوناك أن يفرض سيطرته ويوحد الحكومة.

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناة etc، أن السبب الرئيسي وراء الإقالة أن وزيرة الداخلية منذ ١٠ أيام قالت للأشخاص الذين بلامأوى أن معظمهم من المهاجرين وأن هذا الوضع أصبح أسلوب حياة وهذا أحد الانتقادات التي وجهت لها أنها لا تستطيع التحدث وهي سياسية جديدة.

وأشار إلي أن التغيير الوزاري لا يتم بين يوم وليلة وأن المقالة في التايمز منذ ثلاثة أيام فقط ولكن هناك مفاوضات بين سوناك وحكومة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، من أجل إنقاذ حزب المحافظين الذي تأخر أمام حزب العمال في استطلاعات الرأي.

 المظاهرات تركيبتها مختلفة

وأوضح أن المظاهرات تركيبتها مختلفة، هناك المتعاطفين وهناك يهود معارضين لبنيامين نتنياهو وجزء آخر متعاطفين مع الإخوان المسلمين وهم معادين للسامية وهناك جزء محترفين مظاهرات.

سبب إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سوناك المهاجرين ديفيد كاميرون نتنياهو

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