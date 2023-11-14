أحمد مجدي: سامسون أكينولا أفضل لاعب في الزمالك «بيفنش على الجول»| فيديو

كشف أحمد مجدي، مدرب نادي الزمالك، عن ميزة في المهاجم البنيني سامسون أكينولا تظهر في التدريبات مع الفريق.

وقال مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سامسون أكينولا من أحسن اللاعبين في التدريبات في تسجيل الأهداف.. وهو لاعب مميز جدًا في "الفينش"، وهو أفضل لاعب "بيفنش على الجول"».

واستطرد مجدي قائلًا: «ومع ذلك أوسوريو لم يكن مقتنعًا بسامسون، وكان اللاعب خارج حساباته».

وتحدث مجدي عن أن سامسون كان مقصرًا في حق نفسه، ولم يكن في أعلى معدلات التركيز، وهو حاليًا أنقص وزنه ويتدرب بشكل جدي.

وأضاف مجدي أن سامسون إذا استمر في التدريب بجدية سيكون لديه فرصة للاستمرار، مشيرًا إلى أن الجمهور تعاطف معه بعد تسجيل هدف أمام بيراميدز.

وأكد أن سامسون لو استمر يفي تطوير نفسه الباب مفتوح للجميع وفرصة المشاركة له متاحة، مضيفًا أن سامسون استمر حوالي 8 أشهر بدون لعب مع الزمالك والجماهير تعاطف معه بعد الهدف الذي احرزه في المباراة.