المصلحة أولا .. قرار روي فيتوريا بشأن ثنائي الزمالك

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، عن رأي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في عقوبات الزمالك على الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، المتواجدان حاليا ضمن صفوف الفراعنة استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، رؤية فيتوريا إن مصلحة منتخب مصر أولا، وقرار الزمالك بالعقوبة “تربوي” والمنتخب ليس طرفا في الأزمة.

وأشار إلى أن منتخب مصر في مرحلة مهمة حيث سيبدأ التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير 2024، والسبب الوحيد الذي يمنع ضم اللاعبان هو عدم جاهزيتهما بدنيا.

وفي سياق متصل، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها في السادسة من مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد و مروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي و حسين الشحات و محمد شريف.

حضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.