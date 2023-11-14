عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في القاهرة| اليوم.. انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر

قمة مصر الأولى للحد
قمة مصر الأولى للحد من المخاطر

تنطلق اليوم قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بنسختها الأولى، في القاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتحت شعار "نحو التغيير الفعال".

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر.

كما يلقي عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية، كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبة حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO. 

وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر  الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية.

وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين.

بينما تستعرض الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث تناقش تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن.

وتجمع الجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات.

وتجمع قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص؛ لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

وتسلط قمة الحد من المخاطر، الضوء، على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية، وتحافظ على البيئة، وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.

قمة مصر الأولى قمة مصر الأولي للحد من المخاطر البيئة والتخطيط نحو التغيير الفعال الآثار السلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

ترشيحاتنا

مدرب سيراليون قبل مواجهة مصر: كل الحظوظ متساوية.. وهذا الأمر سيؤثر علينا

حطم النوافذ.. صوت غامض يهز أرجاء هذه المدينة

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

في القاهرة| اليوم.. انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر

10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو

تصفيات كأس العالم 2026.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ