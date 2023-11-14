من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

أثار مقطع فيديو نادر تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق ياهو الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا وذلك بعد توثيقه لأعجوبة طبية تعد نادرة للغاية، وذلك لسيدة تدعى كيلسي هاتشر والتي تمتلك رحمين، ويوجد في كل منهما جنين حاليًا، وتستعد لاستقبال كلا منهما.

على الجانب الآخر قام مقطع الفيديو بتوثيق سعادة كلا من كيلسي، وهي أم لثلاثة من الأطفال الصغار، وزوجها وذلك بتلك النبأ ، حيث تتظر هي وزوجها طفلان من رحمين مختلفين.

وتعد هذه الحالة نادرة من الناحية الطبية، لأن الجنينان في رحمين منفصلين، ويمكن أن يولد كل منهما في أوقات مختلفة .

يعد نسبة الأشخاص الذين لديهم رحم مزدوج أقل من 1%، وقد يؤثر على حوالي 3 من كل 1000 امرأة.