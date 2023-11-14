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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يتحدث عن تأثير أوسوريو على اللاعبين والجهاز المعاون

صدى البلد

علق أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأثير أوسوريو على لاعبي الفريق، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت.

‏وقال: "أوباما من أذكى اللاعبين وأوسوريو طور أداء جميع لاعبي الزمالك بنسبة تزيد عن ٣٠% لكل لاعب". 

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الجلسة التي عقدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدرب السابق لنادي الزمالك، مع أمير مرتضى منصور. 

سلفة 100 ألف

 

وأكد حتحوت، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، طلب الحصول على سلفة من أمير مرتضى منصور، بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يسددها؛ عقب حصوله على مستحقاته لدى الأبيض.

ونفى حتحوت، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، أن يكون أمير مرتضى، سببا في تقدم أوسوريو بشكوى ضد الزمالك، مشددا على أن أمير مرتضى طالب أوسوريو خلال الجلسة بعدم شكوى الزمالك للفيفا، وأن يحرص على مقابلة حسين لبيب، رئيس النادي الجديد، خاصة وأنه رجل لطيف.

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