تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

أثارت ميليسا لوند مصممة الأزياء الجدل الكثير من الجدل بأعلانها عن عنصرًا يجب على النساء فوق سن 50 عامًا تجنبه وهو بالتأكيد موجود في خزانة ملابس كل سيدة .



على الجانب الآخر وفقا لموقع اكسبريس تعد قطعة الملابس أو الإكسسوارات التي يجب على النساء فوق سن 50 عامًا التخلص منها لتبدو أصغر سنا على الفور و الحفاظ على الأناقة مع التقدمنا في السن هي حقيبة الكتف السوداء ذات الحزام الطويل متوسطة الحجم.

وأشارت أنها تعتقد أن مرتديها لديهم اعتقاد أن تلك الحقيبة قد تتماشى مع كل قطع الملابس ، لكنها في الواقع لا تتماشى مع أي شيء تقريبًا وتبدو طريقة تنسيق ملابس قديمة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب نمط الحقيبة هذا مشاكل في وضعية الجسم أيضًا، لأن النساء يملن إلى رفع كتفهن لإبقاء الحقيبة في مكانها.

على الجانب الآخر هذا لا يعني أنه عليك أن تذهبي بلا حقيبة وتضعي كل متعلقاتك في جيوب الجينز الصغيرة.