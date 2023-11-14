الدراوي: سنشهد حالة من التخبط لمدة 15 يوما قادمة وربما لنهاية الشهر

عقب إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطيني، على التصريح الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية و هو أن مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قائلا: " سنشهد حالة من التخبط لمدة الـ 15 يوم القادمين و ربما حتى نهاية هذا الشهر لانتهاء هذه الحرب نهائيا".

وأضاف "الدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة "ETC"، أن ما حدث من إسرائيل مؤخرا بمستشفى الشفاء هو كارثة حقيقية.

يجعل الولايات المتحدة في مأزق

ولفت، إلى أن القمة العربية و قمة السلام بالقاهرة كان لديها رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، و خاصة مراكز أبحاث الشرق الأدنى الذين كتبوا مقالات للإدارة الأمريكية يحذروهم مما يفعلونه و إنهم سيرتكبون خطأ سيُعاقب عليه بايدن بانتخاباته المقبلة.

وعلق: "الدعم الكامل لإسرائيل بهذه الصورة و الوحشية يجعل الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق حقيقي داخلي و خارجي".