أحمد غانم سلطان: الجماهير شيلتني هدف بركات القاتل الشهير وقعدت في البيت شهر

أكد أحمد غانم سلطان لاعب نادي الزمالك السابق، أنه تحمل خطأ هدف محمد بركات لاعب الأهلي الشهير الثالث في شباك فريقه بمباراة 3-3، رغم أنه لم يكن خطأ وحيد منه وخطأ مركب.

وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الخطأ مركب بيني وبين محمود فتح الله وعبدالواحد السيد ولكن الجماهير شيلتني الليلة".

وأضاف أحمد غانم سلطان: "بعد المباراة قعدت في البيت شهر كامل وكنت في حالة نفسية سيئة للغاية، خاصةً أن الجماهير كانت تتهمني بالاتفاق مع الأهلي للانتقال لصفوفه".

واختتم أحمد سلطان: "عماد متعب يُرهق أي مدافع في مصر، ولكن محمد بركات حالة خاصة واصنفه من أعظم اللاعبين، وتعبني في كل المباريات، وهو لاعب يحتاج التركيز معه 90 دقيقة كاملة دون أي سهو، خاصةً أن لمسته بهدف سواء أحرزه أو صنعه".