رضا عبد العال: كولر سيرحل عن الأهلي قريبا

فجَرَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة مدوية بشأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بشأن استمراره مع القلعة الحمراء من عدمه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" : " السويسري مارسيل كولؤ المدير الفني للنادي الأهلي سيرحل عن منصبه قريبًا بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم، حيث خسر الأحمر بطولتين متتاليتين أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، ثم الخروج من الدوري الإفريقي على يد ماميلودي صن داونز".

وأضاف: "أداء النادي الأهلي هذا الموسم ليس على المستوى المطلوب، ويحقق الفوز بصعوبة، وهو ما شاهدناه في مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، ثم التعادل أمام الجونة، وبهذا الأداء لن يحقق الأهلي نتائج جيدة في دوري أبطال إفريقيا".