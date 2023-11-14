الزمالك: القرارات الخاصة بالثلاثي المتمرد "نهائية" .. وطلبنا من أوسوريو الحضور للنادي

علَقَ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن القرارات الصادرة من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع الذي عُقِد مساء أمس .

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":" القرارات التي أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه بشأن الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري "نهائية" ولا رجعة فيها، وتم اتخاذها بناءً على تحقيقات اللجنة القانونية بالنادي".

وأضاف: " اختلاف العقوبة وقيمة الغرامة المالية حسب خطأ كل لاعب، لكن في نهاية الأمر جميعهم أخطأوا بحق الزمالك وجماهيره نظرًا لخروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد ، وبعد نهاية الإيقاف سيعودون للمشاركة في المباريات لكن قرار البيع نهائي".

وحول أزمة مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الخسارة من زد، قال :" طلبنا من المدير الفني ووكيله الحضور للنادي غداً لتسوية مسألة المستحقات بشكل ودي وإنهاء الأزمة بشكل ودي بدلاً من تصعيد الأمور، وسننتظر ماذا سيحدث في الساعات القادمة".