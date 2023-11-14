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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأسباب قانونية.. الزمالك يكشف عن التفاوت بين عقوبات ثلاثي الفريق

صدى البلد

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن كل ما يثار حول التفاوض مع مدربين مصريين أو أجانب مجرد اجتهادات وليس لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن حسم ملف المدرب ليس له توقيت محدد، ومعتمد جمال يستحق الحصول على فرصة كاملة وله كل الدعم والثقة.

وقال سالم، في تصريحات عبر “بوكس تو بوكس”، إن التفاوت في العقوبات بين اللاعبين بسبب وجود مسببات قانونية، وكل لاعب له حالة قانونية بناءً على التقرير المقدم من الشئون القانونية بالنادي.

 

وأضاف: "جمهور الزمالك له الحق في تحديد موقفه ضد اللاعبين، لكن هناك تعاقدا مع لاعبين يتقاضون رواتبهم، والمدير الفني لو وجد أنه في حاجة لأي لاعب سوف يستعين به، والمدرب له الحرية كاملة في حسم مصير أي لاعب، لكن قرار عرض اللاعبين للبيع لا يزال ساريًا، ومن مصلحة النادي تحقيق أقصى استفادة من لاعبيه ولن يأتي ذلك إلا بتواجدهم في الملعب بحسب وجهة نظر المدير الفني".

وأكمل: "مجلس الإدارة فوجئ بوجود أوسوريو في اتحاد الكرة، وتم إبلاغ المدرب بوجود اجتماعات مسبقة لكنه لم يحضر، ونتمنى أن يحضر غدًا لحسم الأزمة بدون تعقيدات أو مشكلات، من أجل تسوية مستحقاته وإغلاق الملف، وبحسب الاتفاق معه ستنتهي الامور بشكل يليق بالنادي والمدرب".

وتابع: "لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وجود محاضر من جانب مرتضى منصور الرئيس السابق، وطلبنا وجود مفوض عنه لاستلام متعلقاته".

وحول أزمة حل القيد، قال: "بعيدًا عن رؤية المجلس، لكن هناك تسلسلا لأهمية الملفات، والطبيعي هو تسديد المستحقات وتجديد العقود ثم رفع القيد ثم حسم الصفقات، كل الأمور مترتبة بحسب الأهمية، والمجلس يعمل على حلها بقوة، وهناك أقاويل عديدة لا أساس لها من الصحة ونتمنى إصلاح الأمور قبل يناير القادم".

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