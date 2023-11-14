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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي: سيتم إبلاغ فيتوريا بقرارات الزمالك بشأن فتوح وصبحي

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد لم يتدخل مطلقًا في قرارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ومسألة ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي هي رؤية فنية للمدرب البرتغالي، مشيرا إلى أنه من حق إدارة الزمالك اتخاذ القرارات التربوية التي يراها مناسبة.

 

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نصيحتي لـ الزناري وفتوح وصبحي أن اللاعب الكبير دائما يكون داخل الملعب وخارجه، لكن فيما يتعلق باستبعاد لاعبي الزمالك هو قرار يخص روي فيتوريا ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في القرارات الفنية".

 

وأضاف: "حال مخاطبة نادي الزمالك بعقوبات فتوح وصبحي، سيتم إبلاغ فيتوريا بالطبع، وهو الوحيد المسئول عن قراره الذي سيكون مناسبًا للمرحلة المقبلة، والزمالك أعلن إيقاف اللاعبين لمدة شهر ولا أعرف هل من يوم مباراة زد، أم منذ إعلان القرار خلال الساعات الأخيرة".

 

وواصل: "الزمالك قام باستبعاد فتوح وصبحي من مباراة بيراميدز الهامة، والمرحلة الحالية هي فترة توقف دولي، وسواء تم استبعادهم او استمرارهم يجب أن يكون هناك اتفاق واضح مع الأندية حول انضمام اللاعبين للمنتخبات حال حدوث نفس الأمور مستقبلا".

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