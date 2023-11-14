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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف كواليس اجتماع أوسوريو مع جمال علام ومسئولي الزمالك

صدى البلد

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك داخل مقر الجبلاية من أجل الحصول على مستحقاته المالية.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "أوسوريو اجتمع مع جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، واللواء حلمي مشهور من أجل البحث عن حل لأزمة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك".

 

وأضاف: "المدرب تحدث جيدا عن نادي الزمالك، وقال بالحرف الواحد أنه يريد الخروج من الباب الكبير، ويريد الحصول على مستحقاته المالية من نادي الزمالك قبل سفره إلى بلاده، المدرب تحدث بشكل ايجابي".

 

وتابع: "أحمد خالد عضو مجلس إدارة الزمالك حضر إلى اتحاد الكرة وتم الجلوس مع المدرب الكولومبي في أجواء ودية جيدة شهدت الحديث معه حول ازمة المستحقات".

 

وأتم: "تم تحديد جلسة مع اوسوريو لصرف مستحقاته بالكامل، وهذا ما سيقوم به نادي الزمالك لإغلاق الملف، وهي خطوة إيجابية من المجلس الجديد".

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