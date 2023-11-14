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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر لمواجهة سيراليون

صدى البلد

ناشد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، جماهير الكرة المصرية بحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، وإيصال رسالة لنجوم المنتخب بضرورة تحقيق نتائج إيجابية وبذل قصارى جهدهم أمام جميع المنتخبات لتحقيق الحلم بالوصول للمونديال.

 

ووجه عضو اتحاد الكرة، الشكر إلى أشرف صبحي وزير الرياضة الذي يحرص دائمًا على دعم منتخب مصر وباقي المنتخبات، مؤكدا أنه عقد جلسة مؤخرا مع أعضاء الجبلاية لتذليل كافة العقبات، وتم الاتفاق على توفير طائرة خاصة للمباراة القادمة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc أن الروح جيدة داخل معسكر منتخب مصر، وفيتوريا يعمل بشكل قوي من أجل تحقيق الهدف الأكبر بالوصول للمونديال، مؤكدا أن انضمام المحترفين بالكامل في مران اليوم.

 

وأكمل: "حلمي مشهور سيترأس بعثة المنتخب المصري إلى ليبيريا التي ستحتضن مواجهة سيراليون، وسيتواجد معه جمال علام وحازم إمام".

 

وأتم: "لاعبو المنتخب وعدوا فيتوريا ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق حلم الصعود للمونديال".

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