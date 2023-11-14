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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أفريكسم بنك" يوقع اتفاقًا لدعم تصنيع اللقاحات في جنوب إفريقيا

صدى البلد

وقَّع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) اتفاقًا مع شركة "Rubic One Health Proprietary Limited" لدعم تصنيع اللقاحات، مما يمثل خطوة مهمة نحو إحداث ثورة في البنية التحتية للرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF2023) المنعقد بالقاهرة.

ويهدف مشروع "Rubic One Health" إلى إنشاء منشأة متطورة لتصنيع اللقاحات في منطقة كويغا الاقتصادية الخاصة في بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا، وسيركز هذا المرفق -الذي يعمل وفقًا للوائح ممارسات التصنيع الجيدة الحالية- على إنتاج اللقاحات البيطرية عالية الطلب، ومعالجة التهديدات التي تهدد الصحة العامة والسيادة الغذائية في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومن المتوقع أن ينتج المشروع في ذروته 27 مليون جرعة سنويًا.

وسيوفر "أفريكسم بنك" رأس المال في المرحلة المبكرة لإزالة مخاطر أنشطة إعداد المشروع.

وإلى جانب الدعم المالي، تتوافق هذه المبادرة مع أهداف اقتصادية أوسع، مما يحتمل أن يخلق أكثر من 9000 فرصة عمل أثناء البناء والعمليات، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتحفيز نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في جنوب أفريقيا.

وقعت الصفقة كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة البينية الأفريقية (IABT)، و"أفريكسم بنك"، والدكتور جوليان نايدو الرئيس التنفيذي لشركة "Rubic One Health Proprietary Limited".

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