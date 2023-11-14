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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا تكشف عن حملة تضليل متعلقة بأولمبياد باريس 2024

صدى البلد

اتهمت فرنسا جهات مرتبطة بأذربيجان بقيادة حملة تضليل تهدف إلى تقويض قدرة فرنسا على استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقرر انعقادها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وذكر تقرير حكومي فرنسي أن وحدة الدفاع الإلكتروني في فرنسا كشفت عن حملة تضليل تنطلق من أذربيجان تهدف إلى تقويض قدرة باريس على استضافة دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

ووفقًا للتقرير الصادر عن "فيجينوم" -وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تعقب التدخل الرقمي الأجنبي- والذي اطلعت عليه وسائل إعلام فرنسية وأخرى أجنبية، فإن التحقيقات بدأت في 26 يوليو عندما تم نشر "عدة صور تطالب بمقاطعة أولمبياد باريس" على نطاق واسع على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا).

وجرى التحقيق في سياق التوترات الدبلوماسية بين باريس وباكو، حيث إنه في الأشهر الأخيرة، انخرطت فرنسا في الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا -وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان في صراع منذ 30 عامًا- وأبدت فرنسا دعمها لأرمينيا.

وأوضح التقرير أن الحملة -التي تضمنت صورًا ومقاطع فيديو- شاهدها ملايين الأشخاص، حيث حملت شعار "قاطعوا أولمبياد باريس" بعد أعمال شغب شهدتها باريس في يونيو الماضي، مع نشر صور لأعمال الشغب أو مدينة باريس، وتضمنت أيضًا الشعار الأولمبي وثلاثة حسابات رسمية لأولمبياد باريس على منصة "إكس" وأيضًا وسم (هاشتاج) "قاطعوا أولمبياد باريس 2024"، وفقًا لتقرير "فيجينوم".

وفي يومي 26 و27 يوليو، تم نشر أكثر من ألف و600 منشور مصحوبة أيضًا بهذه الصور على المنصة، ويبدو أن نحو 91 حسابًا يقف وراء هذه المنشورات، وكشف التحقيق أن من بين هذه الحسابات الـ91، جزء كبير له صلة بأذربيجان، من خلال صورة تتضمن علم أذربيجان أو الأماكن الأذربيجانية، أو موقع معلن في أذربيجان، أو وجود شخصيات أذربيجانية.
 

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