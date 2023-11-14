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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بإعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فسلطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، كلا من: يوسف داود الحروب، وابراهيم محمد العواودة ونجله مصعب، وعبد الله محمد عبد الله العواودة، ومحمد محمود الشرحة.

وذكرتت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين حازم وديع القواسمة، وعمران نادر شاهين.

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن عدة أشخاص أصيبوا؛ جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة على مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم، استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 إثر قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الروسية.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

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