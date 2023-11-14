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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيلا المنصورية| حفلة من جرائم الخطف والسرقة بالإكراه

صدى البلد

حددت النيابة العامة بالجيزة، يوم 19 نوفمبر أولى جلسات محاكمة 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.

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تلقت النيابة العامة محضرَ الشرطة الخاص برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.


 

اغتصاب وسرقة بالإكراه..


 

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل، بل إنَّ ثمةمن قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا، باستجواب مروجي الشائعات أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة،وحين علموا بكذبها، حذفوها.

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