الهلال الأحمر يعلن توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل ويحذر من كارثة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس توقف عن العمل اليوم، الثلاثاء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب له، إن هذا التوقف يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، بحسب ماذكرت شبكة “القدس” الإخبارية.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، بأن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن 3 شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (26 عاما)، ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى 6 شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ 12 إصابة بينها 4 في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: أدهم سبتة، ومحمد ياسر درويش، وقيس هيثم مصطفى، وسامي أبو رميلة، ومجدي حسن مصطفى، ومنصور محمود.