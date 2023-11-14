فرصة للشراء.. أفضل هواتف لمحدودي الدخل في 2023

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على الكثير من الأشخاص شراء هاتف جديد. ومع ذلك، هناك العديد من الهواتف الذكية الرائعة التي تناسب محدودي الدخل، والتي تقدم ميزات رائعة بأسعار معقولة.

فيما يلي قائمة بأفضل الهواتف لمحدودي الدخل في عام 2023:

1. Nokia G21

يعد Nokia G21 أحد أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

2. Realme C35

يعد Realme C35 أيضًا من أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc T618، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

3. Infinix Hot 12S

يعد Infinix Hot 12S أيضًا من أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G88، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

4. Samsung Galaxy A03s

يعد Samsung Galaxy A03s أيضًا من أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

5. Redmi 10C

يعد Redmi 10C أيضًا من أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.71 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

هذه مجرد بعض من أفضل الهواتف الذكية لمحدودي الدخل في عام 2023. هناك العديد من الهواتف الأخرى الرائعة المتاحة بأسعار مماثلة. عند اختيار هاتف جديد، من المهم مراعاة احتياجاتك وميزانيتك.