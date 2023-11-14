عادل السنهوري: أفريقيا هي البوابة الذهبية للاقتصاد المصري

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن أفريقيا هي البوابة الذهبية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه لا بد من تعميق الصناعة للنهوض بالاقتصاد الأفريقي، وفتح استثمارات كبرى بدول القارة الأفريقية.

وقال عادل السنهوري، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن وكالة التنمية الأفريقية معنية بالحد من الفقر بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن أفريقيا تحتاج إلى بنية تحتية قوية، للربط بين جميع الدول.

لن تتم بدون مصر

وتابع الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن أفريقيا ستعتمد على الخبرات المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى بدول القارة، مؤكدا أن التنمية في أفريقيا لن تتم بدون مصر.

وأكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن أفريقيا عانت لسنوات، من الصراعات السياسية، والاستعمار، واستغلال مواردها التي كانت غنية بها، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى اقتصادها قائم على موارد الدول الأفريقية.

وقال عادل السنهوري، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الدولة، عمل على القيام بزيارات عديدة لدول القارة الأفريقية.

ريادتها للقارة الأفريقية

وذكر أن مصر عادت لعضوية الاتحاد الأفريقي وتولت رئاسته في عام 2019، ومصر عادت لمكانها الأساسي في ريادتها للقارة الأفريقية.