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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اتباع منه ملايين..أفضل هاتف شاومي على الإطلاق

اتباع منه بالملايين..أفضل
اتباع منه بالملايين..أفضل هاتف شاومي على الإطلاق

باعت شركة شاومي الصينية الرائدة عدد 1.45 مليون وحدة من سلسلة Xiaomi 14 في الأيام العشرة الأولى ، وفقًا لتقرير صادر عن Wall Street Insights.

تم تحقيق هذا الإنجاز من 31 أكتوبر، وهو أول يوم مبيعات ، حتى 10 نوفمبر. كما أنه رقم قياسي جديد للخط الفاخر من هواتف شاومي.

وفقًا للتقرير ، ساعدت المبيعات القوية شاومي على أن تصبح الرائدة في الصين للأسبوع 44. 
واحتلت هواوي و هونر المرتبة الثانية والثالثة على التوالي خلف شاومي في حصة السوق.

كما لجأت شاومي إلى منصة التواصل الاجتماعية الصينية Weibo للإعلان عن رقم قياسي جديد بلغ 22.4 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي) في الإيرادات عبر جميع القنوات في 11.11 - أكبر حدث تسوق في الصين.

شاومي Xiaomi Xiaomi 14 Wall Street Insights Weibo

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