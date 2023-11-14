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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عن ضحاياه في هجوم صاروخي قرب الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين من جيش الاحتلال من الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي 300 خلال هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات من حزب الله، أمس الاثنين، في منطقة نيتوة، بالقرب من الحدود اللبنانية.


ووفقا لصحيفة "تايمز  أوف إسرائيل"، أصدر جيش الاحتلال بيان عن عن إصاباتهم بعد إخطار عائلاتهم.

وتم نقل المصابين في مركز الجليل الطبي في نهاريا، وأحدهم في حالة خطيرة والآخر معتدلة، ولكنها مستقرة.

عرض "حزب الله" اللبناني أمس الإثنين، مشاهد من استهدافه قوة لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر هذه المشاهد.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أعلن "حزب الله" بعد ظهر أمس الاثنين، مقتل عنصر فيه خلال التصعيد مع "إسرائيل" على الحدود الجنوبية.

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