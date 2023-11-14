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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إسرائيل تطالب ناشرا
إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات

نشر مصور بحريني وناشر إلكتروني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لنص رسالة تلقاها على البريد الإلكتروني الخاص به من منظمة إسرائيلية تطلب منه دعم إسرائيل مقابل المال.

تلقى المصور البحريني مصطفى عبد الهادي هذه الرسالة بعدما نشر مجموعة من الصور عبر حسابه - الذي يتضمن 28 ألفا و500 متابع حول العالم - تدعم القضية الفلسطينية وتناهض ما يحدث في غزة الآن.

جاء في نص الرسالة التي تلقاها عبدالهادي من (دولة إسرائيل Jewish stateisrael) بعنوان فرصة استثنائية لتدعم إسرائيل "عزيزي مصطفى.. أتمنى أن تكون بصحة جيدة. إنني أتواصل معك نيابةً عن دولة إسرائيل اليهودية، وقد أذهلني التأثير الذي أحدثته على متابعيك".

1500 دولار

وتابعت إسرائيل في رسالتها: “نحن نبحث حاليا عن المؤثرين المتحمسين لنشر الوعي بالأحداث الجارية في إسرائيل، وصوتك الأصيل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، لذلك، نود أن نقدم لك 1500 دولار مقابل سلسلة من 5 منشورات على منصتك، لمشاركة الأفكار حول الوضع في إسرائيل”.

وأضافت: "من فضلك خذ بعض الوقت للتفكير في هذه الفرصة، ولا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات. دعمكم يعني الكثير بالنسبة لنا".

وتفاعل متابعو المصور البحريني مصطفى عبد الهادي مع منشوره معبرين عن شكرهم لموقفه، حيث قال أحدهم باللغة الإنجليزية: "أشكرك على التحدث والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ. بارك الله فيك". 

بينما قال آخر: "كل الاحترام لك"، فيما رد ثالث متهكمًا: " لحظة لحظة.. عم يدفعوا بس 1500 دولار على 5 بوستات دعم لإسرائيل؟ بس؟".

مصور بحريني ناشر إلكتروني دعم إسرائيل إسرائيل دعم إسرائيل مقابل المال

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