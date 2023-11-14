أفشة يحتفل بعيد ميلاد ابنه عبر إنستجرام

أحتفل نجم الأهلي محمد مجدي أفشة بعيد ميلاد ابنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك أفشة عدة صور جديدة لهما، وعلق:" كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وربنا يخليك ليا".

وساهم محمد مجدي، أفشة لاعب النادي الأهلي، في حسم فوز فريقه بمباراة سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة ٩١.

وحقق أفشة أيضا رقما جديدا حيث وصل للمباراة رقم 200 مع المارد الأحمر، مسجلا ٢٣ هدفا في مسابقة الدوري المحلي و٣٥ هدفا في مختلف البطولات.

وفاز الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.