أمطار غزيرة تضرب لبنان وتحذير من قوى الأمن الداخلي للسائقين

ذكرت صحيفة الديار اللبنانية أن الأجواء اللبنانية شهدت اليوم تساقط اغزيرا للأمطار في عدة مناطق داخل البلاد.

وأوضحت الصحيفة ان الأمطار الغزيرة التي سقطت صباح اليوم، أدت الى تحول الكثير من الطرق الى برك مياه، حيث سجل تجمعاً للمياه في عدة مناطق، منها في صيدا وسن الفيل - الحايك، وجسر الباشا، وفي الشيفروليه تحت جسر اللينك، وفي بولفار سن الفيل بين اشارة الجديدة وكاليري الاتحاد، وأنفاق المطار باتجاه بيروت، وتقاطع الرحاب، وعلى أوتوستراد الضبية، وأوتوستراد جونية، وبين الصفرا والعقيبة، وفي الكرنتينا محلة سوق السمك.

وكانت قوى الأمن الداخلي حذرت صباحاً السائقين وطالبتهم بتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار حرصا على السلامة العامة.