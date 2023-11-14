محلل اقتصادي: مصر ستصبح منصة إقليمية للاستثمارات بإفريقيا

أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أنه لا بد من وجود بنية تحتية قوية تعمل عللى الربط بين دول القارة، خاصة أن إفريقيا بها تنوع في الثقافات ويمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الكبرى.

وقال أحمد أبو علي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر ستصبح منصة إقليمية للاستثمارات بإفريقيا، مؤكدا أن الخريطة الاستثمارية للقارة الإفريقية هامة بالنسبة للدولة المصرية.

خلال الفترة القادمة



وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا وصل إلى 13 مليار دولار، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى لزيادة تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.