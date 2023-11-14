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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. قبر جماعي لدفن الشهداء داخل مستشفى الشفاء

أرشيفي
أرشيفي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تحاول حفر قبر جماعي لدفن الشهداء داخل مستشفى الشفاء، بحسب ما ذكرت وكالة “شهاب”.

وكان الدكتور  أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أكد في وقت سابق أن حالة المستشفيات في القطاع يرثى لها، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي نيوز عربي”.

وذكر القدرة أن عدد الأطفال الخدج الذين توفوا داخل مستشفى الشفاء في شمال القطاع ثلاثة.

وأضاف أن هناك سبعة مرضى توفوا اليوم داخل المستشفى، لتصل الإحصائية الإجمالية لعدد حالات الوفيات بين المرضى منذ الحصار الإسرائيل للمستشفى إلى 32 حالة وفاة.

وأكد القدرة أن مستشفى القدس محاصر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "حال مستشفى القدس لا يختلف كثيرا عن حال مستشفى الشفاء، إذ إنه محاصر وخارج الخدمة تماما، وبه طواقم طبية ونازحون وجرحى ومرضى".

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة أن هناك قناصة يعتلون المباني القريبة من مبنى مستشفيي الشفاء والقدس، وتقوم بإمطار هذين المستشفيين وساحاتهما بالرصاص المباشر.

كما أنه قال إن جميع مستشفيات القطاع شمالا وجنوبا خرجت عن الخدمة تماما، باستثناء مستشفى المعمداني، "وهو مستشفى صغير يقدم خدمات محدودة، وأمامه ساعات محدودة، لانتهاء الوقود في مولد الكهرباء وسيخرج عن الخدمة أيضاً ".

أما المستشفى الإندونيسي، فقد خرج عن الخدمة منذ أربعة أيام بسبب نفاد الوقود، ويقدم خدمات طبية للحالات التي تصل إليه في إطار الإمكانيات المحدودة المتوفرة لتضميد الجروح ولا يجري عمليات إنقاذ الحياة.

وطالب الدكتور أشرف القدرة "جميع الأطراف بسرعة إمداد مستشفيات غزة، وعلى رأسه مستشفى الشفاء باعتباره الأكبر في قطاع غزة بالوقود والمستلزمات الطبية والطعام والمياه".

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