انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في مركز شباب مبارك بالقصير

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع إدارة شباب القصير فعاليات حملة تعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر بمركز شباب مبارك، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تحت شعار "شارك.... الكلمة كلمتك"، شهدت الفعاليات مشاركة فعّالة من أعضاء برلمان الشباب وأعضاء الجمعية العمومية لمجلس الشيوخ، برئاسة طارق يحيى قدير رئيس برلمان البحر الأحمر، بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة للقرآن الكريم، ثم أعربت الأستاذة شيرين صفوت عن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، مؤكدة أن صوتهم يلعب دورًا حيويًا في صنع القرار.

وألقى القمص يوحنا خيرى من الكنيسة الأرثوذكسية كلمة حول مسؤولية الإدلاء بالصوت كواجب وطني، فيما أدار اللقاء الدكتور ياسر خليل خبير برلماني.

تناولت الجلسة نشر الوعي والتثقيف السياسي لدعم المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية، مشددين على أهمية دور الشباب في تغيير المستقبل نحو الأفضل.