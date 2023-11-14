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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظمة التحرير الفلسطينية توضح تفاصيل الهدنة المتوقعة خلال أيام

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قال عمر حلمي الفول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الجميع يناضل ويطالب بالوقف الفوري لحرب الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، متابعا: قيادة المنظمة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوقف حرب الإبادة.


وأضاف عمر الفول، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي،أن المنظمة تعمل لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الظلم وجرائم الحرب عن الشعب، متابعا: حصيلة الشهداء تزيد مع الأيام.

 

واسترسل: الحكومة الإسرائيلية هي من أفشلت واوقفت صفقة تبادل الأسرى، حيث لم يتم التوافق النهائي على إتمام تلك الصفقة.


وأوضح أن هناك مطالبات بالإفراج عن الأسرى النساء والأطفال، وهدنة تستمر لمدة 5 أيام، وإدخال 7 آلاف شاحنة مساعدات،  إضافة إلى الوصول إلى داخل محافظات الشمال.

 

منظمة التحرير الفلسطينية قطاع غزة حرب الإبادة الشعب الفلسطيني غزة

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