السلطان العماني يطالب بضرورة التدخل الدولي لوقف العدوان على غزة

أكد السلطان العماني هيثم بن طارق متابعته ما يتعرض له الأشقاء في فلسطينَ المحتلة، من عدوان إسرائيلي غاشم، وحصار جائر.

جاء ذلك في خطاب هيثم بن طارق خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لـ ‎مجلس عُمان بمبنى المجلس بمحافظة ‎مسقط.

كما أكد السلطان العماني مبادئ بلاده الثابتة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدوليِ مسئولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، والمسارعة في إيجادِ حلول جذرية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وبذلك يَعُم السلام في منطقتنا وينعم العالم أجمع بالأمن والأمان.



كما شدد أيضا على ثوابت السياسيةِ العمانية المبنيةِ على مبادئ حُسن الجوار، وعدمِ التدخلِ في الشئونِ الداخليةِ للآخرين، وعلى إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.