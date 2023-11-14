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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخص مفاعلات إسرائيل النووية..

مهمتنا حماية المفاعلات النووية في إسرائيل.. رسالة أمريكية عاجلة إلى حزب الله

حزب الله
حزب الله

نقلت صحيفة الديار اللبنانية، عن مصادر مطلعة قولها بأن رسالة أمريكية وصلت إلى حزب الله عبر قناة ثالثة، تفيد بأن الجيش الأميركي لن يشارك في العمليات الميدانية الى جانب الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الرسالة الأمريكية ، إلى أن إرسال نحو 2000 مقاتل وأغلبهم مستشارون، ليس المشاركة في العمليات الميدانية «للجيش الإسرائيلي» لا على جبهة غزة ولا على جبهة الشمال، بل مهمتهم تأمين وحماية مفاعلين نوويين موجودين في «إسرائيل»، الأول في منطقة ديمونا والثاني في منطقة تبنة الصحراوية.

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منع نيتنياهو من استخدام المفاعلات النووية

وذكرت الرسالة أيضا : وتقضي المهمة بمنع رئيس الوزراء وحكومة اليمين «الإسرائيلي» بقيادة بنيامين نتنياهو من استخدام هذه المفاعلات سواء على المستوى التكتيكي الصغير أو على المستوى الإقليمي الكبير ضد إيران.

وقالت أيضا : وكذلك الإحاطة منع أي طرف في محور المقاومة من استهدافهما مع التزود بأحدث تقنيات الدفاع الجوي.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن تلك التوضيحات وصلت إلى قيادة المقاومة حصريا عبر قناة لبنانية موثوقة من كل الأطراف، ويُعتقد أنها مرتبطة بمدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم، كما ترجح تلك الأوساط.

حزب الله رسالة أمريكية صحيفة الديار اللبنانية الجيش الأميركي العمليات الميدانية الجيش الإسرائيلي

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