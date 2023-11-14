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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد زكي الألفي: فتح جبهة جديدة لإسرائيل يستنزف قدرات وإمكانيات جيش الاحتلال

اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد زكي الألفي

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن ما يحدث الأن فى لبنان يرتبط ارتباطا وثيقا بما هو موجود فى غزة، مشيرا إلى أن هناك عملية ردع معنوي لكل ما هو موجود في هذه الجبهة.

وأضاف اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن إسرائيل تسعي لمنع تطوير هذه الاشتباكات وهذه الأحداث على الحدود اللبنانية، لانهم يريدون التفرغ تماما إلى غزة لتحقيق أهدافهم التي لم تتمكن من تحقيقها حتي الأن وفشلت فيها فشلا ذريعا.

وأوضح اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن فتح جبهة جديدة لإسرائيل في لبنان يمثل استنزافا أخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي على هذا الإتجاه، معربا عن اعتقاده أن فتح مثل هذه الجبهة لن يكون مناسبا لحلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

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