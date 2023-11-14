حملة تفتيشية مكبرة بمرسى علم لضبط الأسواق والأسعار

قاد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بمشاركة مفتشي التموين والصحة والطب البيطري، حملة تفتيش مكبرة على عدة نقاط تجارية، من بينها مطاعم ومخابز ومحلات تجارية وجزارة ودواجن، وذلك في إطار متابعة الأسواق وتنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

وحرص خليل أثناء المرور على التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وجودة وصلاحية المنتجات المعروضة، والالتزام بأصول التخزين والحفظ، بالإضافة إلى مراعاة الشهادات الصحية.

ووجه بضرورة التزام الجميع بإعلان الأسعار والالتزام بجودة الأصناف والمنتجات، وصلاحيتها، ووجوب وجود الشهادات الصحية للعاملين.

كما أكد على ضرورة التأكد من الحفظ السليم ونظافة الثلاجات وأماكن التخزين وجميع الأدوات والأواني المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.