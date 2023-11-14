ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على طولكرم إلى 7 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على طولكرم منذ الامس إلى 7.

وذكرت الوزارة الفلسطينية في وقت سابق أن 3 شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: ادهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.