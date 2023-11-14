عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

769 سفينة بحمولة 12.5 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية للقناة بالربع الأول 2023/2024

صدى البلد

   أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للمنطقة، سجلت حركة تداول للسفن خلال الربع الأول من العام المالي (2023/ 2024)؛ بإجمالي حمولات بلغت 12 مليونا و542 ألفا و878 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغت مليونا و60 ألفا و752 حاوية مكافئة؛ وذلك من خلال استقبال 769 سفينة متنوعة، خلال الثلاثة شهور الأولى.


وذكرت المنطقة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت مليونا و247 ألفا و4 أطنان وعدد حاويات 122 ألفا و371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023. 


وأشار البيان إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل- خلال الربع الأول- 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11 مليونا و128 ألفا و937 طنا، وعدد حاويات 938 ألفا و381 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166ألفا و937 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن، والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا والذي استقبل لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح إلى كينيا.


يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية أعلنت - مؤخرًا - عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

غزة تحرج قادة الغرب .. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

بطاقة تعريفية جديدة.. ماذا يعني تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري؟

وعد دفعت الثمن.. اختلف مع شقيقته فانتقم من صغيرتها بطريقة بشعة في الهرم

اتحاد الكرة: حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر لمواجهة سيراليون

حل الدولتين.. حرب غزة تصدم طموح الاحتلال برغبة دولية تقودها مصر

راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

فيديو

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ