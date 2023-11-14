769 سفينة بحمولة 12.5 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية للقناة بالربع الأول 2023/2024

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للمنطقة، سجلت حركة تداول للسفن خلال الربع الأول من العام المالي (2023/ 2024)؛ بإجمالي حمولات بلغت 12 مليونا و542 ألفا و878 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغت مليونا و60 ألفا و752 حاوية مكافئة؛ وذلك من خلال استقبال 769 سفينة متنوعة، خلال الثلاثة شهور الأولى.



وذكرت المنطقة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت مليونا و247 ألفا و4 أطنان وعدد حاويات 122 ألفا و371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023.



وأشار البيان إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل- خلال الربع الأول- 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11 مليونا و128 ألفا و937 طنا، وعدد حاويات 938 ألفا و381 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166ألفا و937 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن، والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا والذي استقبل لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح إلى كينيا.



يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية أعلنت - مؤخرًا - عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.