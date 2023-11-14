شوبير يكشف كواليس تأخر تجديد تعاقد عمرو السولية وعلي معلول مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تأخر تمديد الأهلي للتعاقد مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمرو السولية وعلي معلول، وذلك عبر برنامجه مع شوبير المذاع عبر راديو اون لاين سبورت وينشر مقتطفات منه علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير إنه إلى الآن لا توجد مفاوضات مع عمرو السولية وعلي معلول، لكن النادي الأهلي دائماً يقدر لاعبيه والنهاية لا تكون سيئة.

كان أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أعلن مصير عمرو السولية مع الأهلي خاصة مع اقتراب انتهاء عقده .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي: الإدارة متمسكة ببقاء عمرو السولية وتجديد التعاقد معه تقديرا لما قدمه مع الفريق".

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي شارك في بطولة الدوري الإفريقي بسبب العائد المالي فقط، مشيرًا إلى أن تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي جاءت لتؤكد على الأزمات العديدة في البطولة المستحدثة بسبب الضغط الكبير في اللقاءات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تم تأجيل مواجهة الوداد المغربي أمام إنيمبا النيجيري بسبب مشكلة في الطيران ليتم تأجيل المباراة، بالإضافة لأزمة لقاء مازيمبي والترجي التي تم نقلها إلى تنزانيا".

وأضاف: "كما تم تأجيل مواجهة الترجي ومازيمبي في الإياب، ولازالت هناك مشكلات تحاصر البطولة الجديدة".