شوبير يكشف مصير القمة ومباريات الدوري بعد التأجيلات بسبب المشاركات الافريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير القمة ومباريات الدوري بعد التأجيلات بسبب المشاركات الافريقية عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير أن هناك بعض التأجيلات بسبب المشاركة الأفريقية كمباريات "بيراميدز والجونة" و “فيوتشر والمصري” و"الأهلي والزمالك" وبطولة الدوري العام.

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك فارقا كبيرا بين النادي الأهلي والزمالك، موضحًا أن الأهلي يمتلك فرقة قوية

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الأهلي عنده شخصية البطل وبيعرف يكسب، وأن كل لاعب عليه أن يقدم كل ما لديه.

ولفت إلي أن الزمالك فقد 10 نقاط منذ بداية الدوري المصري، ولكن الزمالك قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، وأن الدوري في الأسابيع الأولي.

وأشار إلي أن الزمالك ينافس على الدوري، وخلال الفترة المقبلة سيقدم مباريات قوية، ولكن الأهلي خلال الفترة المقبلة بالدوري على الأقل سيفقد 15 نقطة، فالزمالك لديه الفرصة في المنافسة على الدوري.

وأوضح أن الدوري سيكون به مباريات صعبة، والفرصة متاحة للجميع، وأن الدوري يحدث به مفاجأة.