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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومي للسينما

حسين بكر
حسين بكر

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور حسين محمد حسين بكر -الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون- رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام.


حسين محمد حسين بكر، هو مدير تصوير سينمائي، وأستاذ مساعد ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ العالي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ بأكاديمية الفنون، تخرج ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ العالي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ قسم تصوير  1999 بتقدير جيد جداً، كما حصل ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ من المعهد العالي للسينما 2004 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ عام جيد جداً، كما ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  2009 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ امتياز، وقد حصل علي ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍة 2014  بتقدير امتياز.

كما حصل حسين بكر، على جائزة الدولة للإبداع الفني ، وشارك بأبحاث علمية في عدد من المؤتمرات بأكاديمية الفنون 2015/ 2022، كما قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية و التسجيلية من بينها: فيلم ذاكرة السينما ٢٠١٧، وفيلم القليوبي صديق الحياة ٢٠١٨، كما قام بتصوير عدد من المسلسلات الدرامية من بينها: مسلسل نعم مازلت آنسه 2010 للمخرج أحمد يحيى، ومسلسل ربيع الغضب 2012 للمخرج محمد فاضل .

كما قدم بكر، العديد من الدورات والورش التدريبية بمجال التصوير، وحصل على عدد من الجوائز منها: ﺍﻟﺠﺎﺋﺰة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ "ﻓﻮﺗﻮ إيجبت" 2001، وجائزة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ الفيلم الروائي الطويل ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ "ﺃﻭﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ" ٢٠٠٩، وﻋﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ " ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃسسها مدير ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺩ.ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ، كما قام بكتابة ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ" ﻣﻦ 2014 إﻟﻰ 2016، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور حسين محمد بالمعهد العالي للسينما بقطاع شئون الإنتاج بأكاديمية الفنون

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