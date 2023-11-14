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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

خلال ندوة بزراعة السادات.. المحرصاوي: أعداؤنا يستهدفون مصر عندما يستهدفون الأزهر

صدى البلد

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع "سفراء الأزهر" ندوة توعوية بعنوان: «استيقظ وافهم» للتوعية بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس؛ لطلاب كلية الزراعة بالسادات.


بدأت الندوة بآيات من القرآن الكريم تلاها أحد طلاب الكلية، ثم كلمة للأستاذ الدكتور عاصم الكريم - وكيل كلية الزراعة بالقاهرة والمشرف على فرع السادات، قدم فيها الشكر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على رعايتها لطلاب الكلية وتقديمها العديد من التدريبات التي تؤهل طلاب الكلية لسوق العمل.


قال أ.د/ صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة: إن المنظمة حريصة على تأهيل الطلاب علميا وفكريا، من خلال الندوات التثقيفية والتوعوية التي تقدمها للطلاب والخريجين والتي تصقلهم بالكثير من الخبرات وتحصنهم ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة.


من جانبه رحب أ.د جمال عبدربه - عميد كلية الزراعة بالقاهرة، بالأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مشيدًا بدور المنظمة في رعاية أنشطة الكلية ومعارضها ومؤتمراتها من خلال مشاركة الطلاب الوافدين الذين يمثلون جنسيات العالم.


أشار أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إلى إن انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة مطالبا الطالبات التسلح بالوعي والعلم، محذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي، موضحا أن أصحاب الشائعات يستخدمون قوتهم من ضعفنا وسلبياتنا ويحاولون محو الهوية بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم وهدم التعليم بتخفيض نوعية التعليم والسماح للطالب بالغش.


كما جاء في محاضرته، التأكيد على أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، ولذا فإن أعداءنا يستهدفون مصر عندما يستهدفون الأزهر؛ لأنهم لا يستطيعون النيل من مصر مباشرة.


كما أ‌شار الدكتور المحرصاوي، إلى طرق تدمير الشباب، عن طريق حروب الجيل الرابع، التي يسلكها أعداؤنا، ومنها المخدرات وصناعة التفاهة والتضليل الإعلامي وبرامج الشعوذة والتنجيم، وصناعة الآلهة.


وحذر من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية، والألعاب الإلكترونية، التي تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.

جاء ذلك بحضور أ. علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، وأ.د/ عباس أبو ضيف - منسق مشروع "سفراء الأزهر" بكلية الزراعة بالقاهرة.

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